‘Nokia laat je binnenkort toestellen leasen’

Het lijkt erop dat Nokia binnenkort een nieuwe manier aan wil bieden als alternatief voor het kopen van een nieuwe smartphone. In de eigen app van de fabrikant wordt promotie gemaakt voor het leasen van een Nokia-toestel. Wat kunnen we verwachten?

Je nieuwe Nokia leasen?

Duurzaamheid is iets waar Nokia altijd wel de nadruk op ligt bij nieuwe toestellen en aankondigingen. Het lijkt er nu op dat het merk zich voorbereid op een volgende stap. In een eigen app van de fabrikant wordt aandacht geschonken aan het programma ‘Nokia Circular’. Hierbij lijkt het erop dat er toestellen niet gekocht, maar geleased kunnen worden. Dit kan gezien worden als een abonnement waarbij je maandelijks een bepaald bedrag overmaakt naar de rekening van Nokia.

In de advertentie wordt gesproken over ‘Ervaar het beste van Nokia, zonder een telefoon te bezitten’. Hoewel het woord ‘lease’ zelf ontbreekt in de uitingen, lijkt het wel die kant op te wijzen. Er moet voorkomen worden dat telefoons op de afvalberg belanden. Nokia wil deze stap vermoedelijk zetten om meer aandacht te geven aan het milieu. Onlangs kwam Fairphone al met het programma Fairphone Easy, een vergelijkbare dienst om een toestel te leasen.

Het leasen van een smartphone is niet helemaal nieuw. Enkele jaren geleden waren de providers KPN, Hi en Telfort er zelf enthousiast over. Met toestellease betaal je gedurende de looptijd van je contract een vast bedrag per maand voor de gekozen smartphone. Na afloop kun je ervoor kiezen om het toestel over te kopen of om terug te sturen naar de provider. Het was verre van een succes.