Fairphone Easy aangekondigd: een nieuwe smartphone voor een vast maandbedrag

Je telefoon gaat niet een mensenleven mee. Fairphone speelt hier op in met de presentatie van Fairphone Easy. Hiermee profiteer je alle voordelen van een nieuwe smartphone voor een vast maandbedrag. Niet alleen voor jezelf leuk, maar vooral ook fijn voor het milieu.

Fairphone Easy

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft haar dienst Fairphone Easy aangekondigd. Middels deze dienst kun je voor een vast maandbedrag een duurzame smartphone in bezit krijgen. Het kan gezien worden als een abonnement, welke je helemaal kunt samenstellen naar eigen wens. Bij het toestel krijg je direct ook software-support, een onderhoud- en reparatieservice, een beschermhoesje en een screenprotector in bruikleen. Wanneer reparatie nodig is, krijgen gebruikers binnen 48 uur een vervangend toestel. Fairphone benadrukt dat het gaat om een pilot waar vanaf nu gebruik van gemaakt kan worden.

Middels Fairphone Easy hoopt de fabrikant dat consumenten een meer duurzame keuze gaan maken en is het doel dat smartphones zo lang mogelijk te gebruiken. Voor ieder jaar dat de telefoon in goede staat onderhouden wordt, gaat het maandbedrag omlaag. Fairphone staat bekend om de milieuvriendelijkheid, waarbij vrijwel alle onderdelen vervangen kunnen worden. Fairphone CEO Eva Gouwens laat het volgende weten over deze stap;

“Met de komst van Fairphone Easy willen we de gemiddelde levensduur van onze telefoons verlengen tot vijf jaar. Door een service aan te bieden waarbij we de telefoons voor de consument kunnen onderhouden, repareren en recyclen, zorgen we ervoor dat we e-waste beperken en in staat zijn om de CO2-uitstoot te verminderen met 31%. Deze moderne vorm van eigendom biedt daarnaast vrijheid en flexibiliteit en dat is belangrijk voor veel consumenten. Bovendien kan het ook een veel duurzamer business model zijn, omdat het bedrijf gestimuleerd wordt producten te maken die lang meegaan en aantrekkelijk blijven in gebruik. Daarom starten we in Nederland een pilot met Fairphone Easy. Een service waarin we onze Fairphone 4 telefoons aanbieden voor een maandelijks bedrag. Zo hoeven mensen zich niet meteen lang vast te leggen.”, aldus Fairphone CEO Eva Gouwens

De Fairphone 4 256GB in het groen is er vanaf 21,00 euro per maand voor een periode van 60 maanden. Voor 12 maanden ligt het bedrag op 29,00 euro. Je kunt Fairphone Easy afsluiten via de eigen website van Fairphone.