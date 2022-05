Fairphone brengt Android 11 update uit voor 3 en 3+

De Fairphone 3 en 3+ worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Het is de update naar Android 11 die vanaf nu gedownload kan worden voor de twee modellen van de fabrikant.

Fairphone 3 en 3+ krijgen Android 11

Android 11 mag dan weliswaar niet de nieuwste update zijn van het Android-systeem; de telefoons zijn dat zelf ook niet meer helemaal. De Fairphone 3 kwam namelijk in 2019 op de markt, de Fairphone 3+ kwam in 2020. De update naar Android 11 is vanaf nu beschikbaar voor deze twee smartphones van de Nederlandse fabrikant. Volgens het merk wordt de update gefaseerd uitgerold. Android 11 brengt verschillende nieuwe functies.

De Fairphone 3 en Fairphone 3+ krijgen samen met de update naar de nieuwere Android-versie, ook gelijk beveiligingsupdate april 2022. In september maakte het merk bekend dat de Android 11 update in de pijplijn zat; de productie van de 3 stopte toen na twee jaar. Onderdelen voor de toestellen worden nog wel altijd aangeboden. Daarnaast verkoopt het merk de 3+ ook nog steeds.

De uitrol van de update gebeurt gefaseerd, waardoor het even kan duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen.