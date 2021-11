Fairphone kondigt eerste draadloze, duurzame earbuds aan

Fairphone is bekend van de milieuvriendelijke smartphones. Het merk gaat nu ook de accessoires in en presenteert de True Wireless Stereo Earbuds.

Fairphone True Wireless Stereo Earbuds

Nadat we onlangs de aankondiging hadden van de duurzame Fairphone 4, is het nu tijd voor een ander duurzaam product. De van oorsprong Nederlandse fabrikant richt nu zijn pijlen op accessoires. Het merk presenteert de True Wireless Stereo Earbuds, oordopjes die vervaardigd zijn uit gerecycled plastic. Hierbij is ook bij de processen rekening gehouden met het milieu.

Het is volgens Fairphone een eerste stap in een nieuw segment. De True Wireless Stereo Earbuds kennen een lange levensduur van de batterij. Verder kan deze middels de oplaadcase via de USB-C aansluiting opgeladen worden. De werking gaat via Bluetooth (5.2) en ook hij er ANC (ruisonderdrukking) en in-ear detectie. Ze zijn IPX4 gecertificeerd tegen waterdichtheid en zijn vanaf begin november te koop bij Fairphone zelf. De prijs komt uit op 99,95 euro.