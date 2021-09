Fairphone 4 aangekondigd: milieubewuste smartphone krijgt Android 15

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft haar nieuwe duurzame smartphone aangekondigd; het is de Fairphone 4. Net als eerdere modellen is hij modulair en reparatievriendelijk. Goed nieuws is er ook over de updates.

Fairphone 4 aangekondigd

Smartphoneland is een nieuw model rijker. Het portfolio van de Nederlandse fabrikant Fairphone is zojuist uitgebreid met de nieuwe Fairphone 4. Deze smartphone is ook weer voorzien van zo’n ontwerp dat het repareren en vervangen van componenten ook hier mogelijk is. Op het gebied van de specificaties zien we dat Fairphone ‘de 4’ van degelijke specs heeft voorzien.

De specificaties

De Fairphone 4 is voorzien van een 6,3 inch Full-HD+ LCD-scherm. Er is een Snapdragon 750G chipset van Qualcomm, welke ook ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. Er is een 3905 mAh accu die verwisselbaar is en opgeladen kan worden met een 20W lader. Volgens de fabrikant kan het hiermee in een half uur 50 procent laden. Verder biedt het toestel een 48 megapixel hoofdcamera, 48MP groothoeklens en een ToF-dieptesensor. De front-camera met 25 megapixel is in de notch verwerkt. Een 3,5 millimeter aansluiting is weggelaten.

Je kunt de Fairphone 4 gebruiken in combinatie met eSIM, maar ook een normale simkaart kan in het toestel. Verder zien we een vingerafdrukscanner aan de zijkant en is hij IP54 spatwaterbestendig. Interessant is het updatebeleid. De update naar Android 12 en Android 13 wordt gegarandeerd door de fabrikant. Het streven van Fairphone is om ook Android 14 én Android 15 beschikbaar te stellen. De eerste twee jaar krijgt het toestel maandelijkse beveiligingsupdates. Vermoedelijk wordt het daarna teruggeschroefd naar bijvoorbeeld eens per drie maanden.

Beschikbaarheid

Fairphone brengt de ‘4’ in het grijs vanaf 25 oktober uit voor een bedrag van 579 euro. Voor dit geld krijg je de variant met 6GB/128GB. Voor 649 euro heb je het model met 8GB/256GB, waarbij je kunt kiezen uit de kleuren grijs, groen of gespikkeld groen. Fairphone geeft je vijf jaar garantie op het toestel. Je kunt het toestel direct pre-orderen bij Belsimpel.