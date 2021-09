Fairphone 4 uitgelekt: nieuwe milieuvriendelijke smartphone met veel verbeteringen

Fairphone is een Nederlandse fabrikant van milieubewuste smartphones. Het draait bij de toestellen van dit merk om duurzame smartphones, en dat zullen we ook met het toekomstige model gaan zien. We krijgen nu een beeld van de Fairphone 4.

Fairphone 4 in het nieuws

Dankzij nieuwe informatie van de Duitse collega’s van Winfuture komen we in één slag een stuk meer te weten over de Fairphone 4. Deze nieuwe smartphone van de fabrikant zal over prima specificaties beschikken en nog steeds over het milieubewuste aspect beschikken. Dit zien we terug in veel hergebruikte materialen en doordat het een modulair toestel is, kunnen kapotte onderdelen zelf vervangen worden.

De Fairphone 4 zal in tegenstelling tot de eerdere modellen uitgebracht worden met een metalen frame, waar voorgaande modellen er eentje van plastic hadden. Verder zien we een vingerafdrukscanner in de power-button en natuurlijk is er ondersteuning voor het 5G-netwerk. Fairphone zal de smartphone voorzien van een 6,3 inch LCD Full-HD scherm. De ‘4’ zal een 48 megapixel camera krijgen met optische beeldstabilisatie. Het vermoeden is dat de tweede lens een zogenaamde macro- of dieptelens is; en de derde opening zou alleen gebruikt worden voor laser autofocus.

Verder wordt bij het toestel een Snapdragon 750G verwacht van Qualcomm, Android 11 en een verwisselbare accu. Naar verluidt zou er geen 3,5 millimeter aansluiting meer zijn voor een headset. Deze week moet het toestel officieel aangekondigd worden, zo is de verwachting. De prijs zou uitkomen op 599 euro en er is keuze uit de kleuren groen en zwart, en 128 of 256GB geheugen.