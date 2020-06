Fairphone 2, welke uitgebracht werd in 2015, krijgt Android 9 Pie

Fairphone is een fabrikant waarbij duurzaamheid en milieubewustzijn hoog in het vaandel staan. Nu is er opmerkelijk nieuws. De Fairphone 2 uit 2015 krijgt nu de update naar Android 9 Pie.

Fairphone 2 krijgt Android 9 Pie

Bijzonder aan de toestellen van Fairphone is dat je aparte onderdelen kunt vervangen bij de smartphone. Alles bij de toestellen van het merk draait om milieubewustzijn en duurzaamheid. De Fairphone 2 is daar een voorbeeld van. Dit toestel verscheen in 2015 op de markt met Android 5.1 Lollipop.

Het lijkt misschien wat aan de late kant, maar voor het vijf jaar oude toestel rolt de fabrikant nu als eerst een beta-update uit naar Android 9 Pie. Het is een grote stap, omdat de telefoon op dit moment met haar software nog op Android 7.1 Nougat draait. Zover bekend zijn er vrijwel geen andere fabrikanten die een dermate oud toestel nog updaten naar een nieuwere Android-versie.

De kans dat de Fairphone 2 nog een update krijgt naar Android 10 lijkt onwaarschijnlijk. Dit heeft ermee te maken dat het toestel onder andere nog beschikt over de Snapdragon 801 processor, die in ieder geval door Qualcomm al niet meer wordt ondersteund.

Android 9 Pie wordt voor het toestel eerst als beta vrijgegeven. Binnenkort zal de beta voor nieuwe testers vrijgegeven worden, waarna later de definitieve update naar gebruikers uitgerold zal worden. Dan zullen ook de instructies daarvoor gedeeld worden.