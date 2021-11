Zes jaar oude Fairphone 2 krijgt update naar Android 10: nieuws voor 3 en 3+

Fairphone presenteerde onlangs de Fairphone 4. De eerder uitgebrachte toestellen worden echter niet vergeten. Nu is er een grootse update voor de Fairphone 2.

Fairphone 2 met Android 10

Voor de zes jaar oude Fairphone 2 wordt een nieuwe update uitgerold door de fabrikant. Nadat de fabrikant de afgelopen tijd bètatesten heeft gedraaid met Android 10, is het nu tijd om de definitieve update naar Android 10 uit te rollen voor de Fairphone 2. Er is samengewerkt met een softwareontwikkelaar in India voor een gestroomlijnd proces. Bij de release van Android 9 Pie, vorig jaar juni, gingen we er nog vanuit dat een update naar Android 10 er niet aan leek te komen.

Fairphone 3 en 3+

Fairphone heeft als doel om telefoons zo lang mogelijk in gebruik te houden. Dit geldt ook voor de onlangs gepresenteerde Fairphone 4. Dit toestel verschijnt met 5 jaar garantie. Degenen met een Fairphone 3 en 3+ kunnen vanaf later deze week deelnemen aan de bètatest voor Android 11.