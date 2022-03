Android 12 staat klaar voor Xiaomi Mi 11 Lite, Android 10 voor Fairphone 2

Enkele toestellen worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe software-update. Een nieuwe Android-update wordt uitgerold naar de Mi 11 Lite van Xiaomi. Ook voor de zes jaar oude Fairphone 2 wordt een nieuwe Android-update verspreid.

Een nieuwe Android-update is verschenen voor de Xiaomi Mi 11 Lite. De smartphone van de Chinese fabrikant wordt bijgewerkt naar Android 12. Het is de update voor de 5G-versie, waarbij de update al eerder verspreid werd voor de 4G-versie. Richard meldt ons dat zijn telefoon is bijgewerkt, samen met de update naar MIUI 13.

Voor de Fairphone 2 is er ook een nieuwe update klaar. Android 10 wordt voor deze smartphone uitgerold. Dat klinkt ouderwets, maar we mogen niet vergeten dat de smartphone al zes jaar oud is, waarbij er al werd geüpgraded naar Android 6, 7.1 en Android 9. Fairphone laat het volgende weten;

Fairphone collaborated with the Fairphone community to help build the operating system, learning a lot from the Android 9 upgrade. Although still a complex process, Android 10 was more predictable than Android 9, making it a faster, more streamlined process. Fairphone’s mission is to encourage phones to be used for as long as possible, slowing down the industry’s rapid life cycles and reducing the growing electronics waste stream globally.