Nokia G50 en 9 PureView krijgen recentere beveiligingsupdate-update; Nokia 5.3 met januari-patch

Drie Nokia-smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Voor de Nokia G50 en Nokia 9 PureView wordt een nieuwere security-patch verspreid; voor de Nokia 5.3 wordt nog een eerdere update uitgerold.

Nokia G50 en 9 PureView bijgewerkt

De Nokia G50 en de Nokia 9 PureView worden allebei bijgewerkt met een nieuwe update. Kijkend naar de changelog, dan zien we voor de PureView enkel dat dit een nieuwe security-patch is, die van maart. Jan laat ons weten dat de update voor de Nokia G50 een stuk groter is. Deze smartphone wordt bijgewerkt met de op één na laatste update; beveiligingsupdate februari 2022, maar daar is de changelog langer van. We zien een nieuwe build van Android 12. De update naar Android 12 werd in januari al uitgerold voor de Nokia G50.

Samen met deze nieuwe build belooft Nokia nog een aantal verbeteringen. De smartphone krijgt een verbeterde systeemstabiliteit, en er zijn verbeteringen in de gebruikersinterface. De update kent een grootte van 2,09GB en wordt vanaf nu uitgerold.

Nokia 5.3

Voor de Nokia 5.3 staat eindelijk ook weer een update klaar. Het duurde even voordat de smartphone werd bijgewerkt, maar nu is dat dus het geval. Het is een meer recentere update, al loopt deze nog flink wat achter. Beveiligingsupdate januari 2022 wordt vanaf nu uitgerold voor deze telefoon. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

Nokia G50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 239,00 euro

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 179,00 euro