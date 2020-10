Nokia 5.3 en 9 PureView krijgen oktober-patch; Samsung Galaxy Tab S6 One UI 2.5

Er staan updates klaar voor modellen van Nokia en Samsung. De Galaxy Tab S6 krijgt de One UI 2.5 update. Voor de Nokia 5.3 en 9 PureView is er de nieuwste beveiligingsupdate.

Update voor Nokia 5.3 en 9 PureView

Gebruikers van de Nokia 5.3 en de Nokia 9 PureView kunnen een nieuwe security-patch installeren voor hun toestel. In Nederland is door HMD Global begonnen met het uitrollen van een nieuwe update voor deze twee smartphones. Paul laat weten dat zijn 9 PureView de update heeft binnengekregen. Richard meldt aan DroidApp dat zijn 5.3 de update heeft mogen ontvangen.

Het gaat om relatief kleine updates van een paar MB groot. Zover bekend brengt de nieuwe versie enkel veranderingen in de beveiligingspatch; welke dus de beveiligingsupdate van oktober is.

Galaxy Tab S6

De Samsung Galaxy Tab S6 krijgt ook een update, zo meldt Henk. Het is de langverwachte update naar One UI 2.5. De nieuwe versie van de skin van Samsung brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Hierbij gaat het om de draadloze DeX ondersteuning en verbeteringen in de WiFi-weergave. Je kunt bijvoorbeeld in één oogopslag zien of een netwerk goede of slechte netwerkkwaliteit biedt. Tevens kun je Edge Venster gebruiken op de tablet en kun je dankzij Multi-Window drie apps tegelijkertijd openen. Deze update brengt ook de security-patch van Samsung.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar zijn, kun je hiervan een melding verwachten op je toestel.

