Samsung Galaxy A52, A52s, A33 en Nokia G50, X30 krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Een nieuwe beveiligingsupdate, met regelmaat komen ze voorbij op DroidApp. Nu zien we een nieuwe update binnenkomen op de Galaxy A52, A52s en A33 van Samsung. Ook Nokia heeft de updatemachine aangeslingerd met een nieuwe update voor de Nokia X30 en G50.

Nieuwe updates voor Samsung en Nokia

Nokia en Samsung hebben nieuwe updates klaarstaan voor hun toestellen. In onze mailbox melden verschillende gebruikers zich met een update voor hun device. We horen dit van Wim, Kevin, Jan en Roelf. Opvallend is dat er een belangrijke overeenkomst is tussen de updates; en dat is dat de fabrikanten enkel een nieuwe beveiligingsupdate brengen. We zien in de changelog niet terug dat er meer zaken aangepakt worden met de update. Bij Nokia zijn de updates rond de 90MB groot, bij Samsung zijn ze een stuk groter.

Voor de Samsung Galaxy A33 wordt de beveiligingsupdate van juli uitgerold. De beveiligingsupdate van augustus wordt verspreid voor de Samsung Galaxy A52, de Galaxy A52s en de Nokia X30 en ook de G50. De updates worden vanaf nu verspreid voor de modellen. Op je smartphone krijg je een melding als je de update kunt binnenhalen.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 300,00 euro