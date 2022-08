Motorola Edge 20, Oppo Find X3 Pro en Nothing Phone 1 krijgen nieuwe update

Een aantal toestellen worden bijgewerkt met een nieuwe update. Voor de Motorola Edge 20 en de Oppo Find X3 Pro zien we een nieuwe security-patch; bij de Nothing Phone 1 zien we nog een aantal verbeteringen erbij.

Updates in aantocht: Oppo Find X3 Pro

Verschillende modellen van verscheidende fabrikanten ontvangen vanaf nu een nieuwe update. We beginnen met het nieuws van Leon, over de update voor de Oppo Find X3 Pro. Deze smartphone wordt geüpdatet met beveiligingsupdate juli 2022. Samen met deze nieuwere security-patch belooft Oppo ook wat problemen aangepakt te hebben. Zo wordt een probleem aangepakt met betrekking tot de simkaarten, al wordt daarbij niet benoemd wat dit precies betekent. Met een grootte van 882MB is het ook nog eens een grote update.

Motorola Edge 20

Een nieuwe update is er ook voor de Motorola Edge 20. Richard meldt een nieuwe update voor zijn smartphone, waarbij het beveiligingslevel wel nog steeds op juli staat. De changelog die een omschrijving geeft van de 130MB grote update meldt verder niet veel nieuws. Behalve dat er bugs zijn opgelost en dat er verbeteringen zijn in de stabiliteit.

Nothing Phone 1

De recent uitgebrachte Nothing Phone 1 krijgt eveneens een nieuwe update. Ook hier geen nieuwe security-patch, maar wel een reeks nieuwe verbeteringen die aan Nothing OS 1.1.2 zijn toegevoegd. De changelog met de verbeteringen hebben we hieronder toegevoegd;

New toggle to turn fingerprint unlock icon on and off.

Now automatically turns off at nighttime to prolong battery life.

Other improvements:

Improved charging performance for third party adapters.

Resolved Bluetooth codec issue.

Other minor UI and bug fixes

General stability improvements.

Oppo Find X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 649,00 euro

Motorola Edge 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 326,00 euro