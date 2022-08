‘Nothing heeft Nothing Phone 1 Lite in ontwikkeling’

Fabrikant Nothing lijkt het niet bij één smartphone te houden. Als we afgaan op de nieuwste informatie, dan komt er een ‘Lite’-model van de Nothing Phone 1.

Lite-versie van Nothing Phone 1 op komst?

Het lijkt erop dat er een tweede smartphone van Nothing aan zit te komen. De fabrikant heeft de Nothing Phone 1 vorige maand aangekondigd, maar het blijkt te kriebelen om nog een model op de markt te brengen. Het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei zou werken aan een Lite-versie van de Nothing Phone 1. Het moet een betaalbaarder alternatief zijn voor de Nothing Phone 1 en mogelijk zou het toestel in oktober al aangekondigd moeten worden, al is onbekend of deze wereldwijd zal verschijnen.

Als de geruchten kloppen, dan zou het toestel een vergelijkbare ervaring moeten bieden als de Nothing Phone 1 zelf. Hierbij zouden echter wel de lichtgevende elementen aan de achterzijde weggehaald worden; iets dat juist een key-feature is van de Nothing Phone 1. Dit zou echter wel veel geld besparen bij het Lite-model. Er zijn nog geen verdere berichten over het bestaan van het Lite-model, dus het nieuws moet nog wel met een korreltje zout genomen worden, maar het is zeker niet ondenkbaar dat Nothing een tweede model realiseert. Nothing ontkent dat er gewerkt wordt aan een Lite-model.