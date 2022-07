Nothing Phone 1 aankondiging: volg hier de livestream

Nothing, het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei, kondigt vandaag haar eerste smartphone aan. Het is de Nothing Phone 1 waarover we in de afgelopen weken al ontzettend veel hebben gehoord. Vandaag wordt de telefoon officieel aangekondigd. Dankzij de livestream hoef je niets te missen.

Nothing Phone 1 livestream

Vandaag is het dan eindelijk zover; de eerste Nothing smartphone wordt aangekondigd. De fabrikant heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de mediahype voor de Nothing Phone 1, en nu zullen we dan echt kennis maken met het toestel. De eerdere geruchten waren al duidelijk; het wordt geen high-end smartphone, maar een toestel in het middensegment. De achterkant zal gedeeltelijk transparant zijn, met LED-verlichting dat op kan lichten bij nieuwe meldingen en notificaties.

Wil je niets missen van de presentatie, dan kun je de aankondiging van de Nothing Phone 1 live meekijken. Dit kan via de Nothing Phone 1 livestream, welke je hieronder direct kunt inschakelen. De aankondiging start vandaag om 17:00 uur Nederlandse tijd.