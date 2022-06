Nothing Phone 1: alleen via invite verkrijgbaar en kijkje achter de schermen

Nothing is het merk van de voormalige oprichter van OnePlus. De Nothing Phone 1 wordt al flink gehypet. In verschillende opzichten zal Nothing het voorbeeld van OnePlus volgen. Zo komt de Phone 1 beschikbaar via een invite-systeem.

Nothing Phone 1 via invite

Nieuwe informatie is bekend over de Nothing Phone 1. De nieuwe smartphone wordt bijna dag-in-dag-uit besproken. Van de week zagen we bijvoorbeeld een video met daarin de toffe lichtjes aan de achterkant van de smartphone. Ben je inmiddels al aardig verleid om een Nothing Phone 1 te halen, dan is er toch een belangrijk iets dat je moet weten. Net als hoe OnePlus begon, zal de nieuwe smartphone van Nothing alleen via een invite verkrijgbaar zijn. Dit zal zeker in het begin het geval zijn.

Carl Pei geeft verder een video vrij waarin een kijkje achter de schermen gegeven wordt. We zien bijvoorbeeld dat Pei ervoor gekozen om een product zo snel mogelijk te verkopen. Hiermee wordt voorkomen dat de hype, het animo weggeëbd en zo dit nadelig de verkoop beïnvloedt. De hele strategie hoe het uitgedacht was voor OnePlus, werkte goed voor de Chinese fabrikant. Het is nu afwachten of dit succes ook voor Nothing gaat gelden.