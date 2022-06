Nothing Phone 1: foto van vermeende voorkant online

We hebben al veel gezien en gehoord over de nieuwe Nothing Phone 1. De smartphone wordt over een paar weken verwacht en de achterkant hebben wel al meermaals voorbij zien komen. Nu zien we ook de voorkant.

Voorkant van Nothing Phone 1

Het wordt de eerste smartphone van het bedrijf Nothing, de Phone 1. Als er één telefoon is die de afgelopen tijd vaak het nieuws heeft gedomineerd, is het dit toestel wel. Niet heel vreemd, de fabrikant wil alle aandacht op haar eerste toestel gevestigd hebben. Nothing heeft tot nu toe enkel een headset uitgebracht. Ervaringen met smartphones heeft het bedrijf echter wel. De CEO van het bedrijf is Carl Pei, de voormalig oprichter van OnePlus.

Op 12 juli is de officiële aankondiging. In aanloop naar die datum hebben we al een hoop gezien en gehoord, maar de voorkant bleef vrij anoniem. Tot nu. Dankzij een beeld van Ben Geskin zien we de voorkant van het toestel. Het is een neutrale voorkant die erg doet denken aan die van elke andere smartphone. Een groot scherm met een front-camera bovenin het midden van de smartphone.