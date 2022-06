Nothing komt op 12 juli met aankondiging van Nothing Phone 1

Na de headset is het volgende maand voor Nothing tijd voor een ander nieuw event. De fabrikant komt met haar eerste smartphone, en zal deze presenteren op 12 juli, zo wordt nu duidelijk.

Nothing Phone 1 aankondiging op 12 juli

Onder de noemer ‘Return to Instinct’ heeft fabrikant Nothing op 12 juli een nieuwe productaankondiging. De fabrikant zal dan haar eerste smartphone presenteren, waarover in de afgelopen tijd al veel te lezen was. Het is de Nothing Phone 1. Nothing is al bekend van de eigen (transparante) headset en dat ontwerp zullen we ook terug zien komen in het ontwerp van de smartphone van het bedrijf. Carl Pei, de CEO van het bedrijf is reeds bekend met smartphones, gezien Pei voormalig aan het roer stond bij de oprichting van OnePlus.

De onlangs verschenen Nothing Phone 1 render

De aankondiging van de Nothing Phone 1 wordt volgens de fabrikant gezien als ‘een echt begin van de reis van Nothing’ en moet ’technologie weer leuk maken’. Daarbij belooft de fabrikant dat Nothing zaken anders aan zal pakken, al blijft onduidelijk op welke gebieden dit terug zal komen bij de Nothing Phone 1. Zeker is wel dat Nothing haar toestellen levert met de eigen Nothing Launcher, die al voor andere toestellen uit de Google Play Store gedownload kan worden.