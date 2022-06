Nieuwe Nothing Phone 1 in render: dit worden de scherm-specs

De hype rond de eerste smartphone van Nothing zijn in volle gang. Carl Pei, de voormalig oprichter van OnePlus, komt met de telefoon opnieuw in het nieuws. Deze keer weten we meer over het scherm van de Nothing Phone 1.

Nothing Phone 1: dit wordt het scherm

Nothing is het nieuwe merk van Carl Pei, de voormalige oprichter van OnePlus. Er wordt een hele hype gecreëerd, maar veel weten we eigenlijk nog steeds niet. Behalve dat het hier waarschijnlijk niet gaat om een high-end model, maar een mid-end toestel. Eerder werd al duidelijk dat het toestel een transparante behuizing krijgt, samen met een Qualcomm-processor en draadloos laden.

Volgens nieuwe informatie komt de Nothing Phone 1 met een 6,55 inch beeldscherm; een OLED-paneel met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Informatie over de verversingssnelheid is nog niet bekend. De front-camera zit bovenin beeld, in het midden, wat een beetje doet denken aan de Galaxy S22. Van de zomer zal de telefoon officieel aangekondigd worden. Dan zal moeten blijken of het hypen niet een beetje voor niets was, omdat het qua specificaties misschien wat tegenvalt.