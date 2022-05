Nothing Phone 1: eerste specs duiden op mid-end toestel van nieuwe fabrikant

Nothing is het nieuwe merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei. Al eerder werd de launcher vrijgegeven, en nu komen we de eerste details te weten over het nieuwe toestel van de fabrikant. De smartphone zal geplaatst worden in het middensegment en de naam Nothing Phone 1 dragen.

Nothing Phone 1

Na de eigen headset en de Nothing Launcher komt nu de tijd voor de eigen smartphone. Eerder al maakte de Chinese fabrikant al bekend dat het deze zomer haar eerste telefoon uit wil brengen. De specificaties van de nieuwe Nothing Phone 1 liggen op straat. Dit van een bron die niet direct een duidelijke link heeft met de telecomwereld, zo merkt SmartDroid op. Op Amazon is een korte handleiding online gekomen over de telefoon. De schrijver schrijft ook andere boeken, zoals tips over zwanger worden, licht van mijn leven en verschillende andere opvallende titels die ver van de telecomwereld verwijderd zijn. Toch is deze James Abu ook verantwoordelijk voor boeken over de Galaxy A11 en de Galaxy Tab S8-serie. Hoewel de tekst zeker niet vrij is van spelfouten, krijgen we een goed beeld van de specificaties.

Een screenshot van de eigen Nothing Launcher.

De Nothing Phone 1 zal zoals gezegd geen high-end smartphone worden, zo is de verwachting. Als de informatie klopt van de bron, dan krijgt het toestel een 6,43 inch Full-HD+ AMOLED-beeldscherm met een 90Hz verversingssnelheid. Verder wordt gesproken over een Snapdragon 778G chipset van Qualcomm, 8GB RAM, 128GB opslaggeheugen en natuurlijk Android 12 met NothingOS, samen met de launcher van de fabrikant.

Op het gebied van fotografie biedt de Nothing Phone 1 aan de voorzijde een 32 megapixel front-camera. Achterop is ruimte voor drie camera’s; een 50 megapixel camera, aangevuld met een 8MP en een 2MP lens. De 4500 mAh accu moet ook draadloos oplaadbaar zijn, maar informatie over laadsnelheden worden niet gedeeld in het bericht. We willen benadrukken dat we de informatie nog wel met een korrel zout moeten nemen. Deze zomer zullen we alle details te horen krijgen van de fabrikant zelf.