Nothing Phone 1 krijgt transparante achterkant; meer info over prijs en datum

Nothing is het eigen merk van voormalig OnePlus CEO, Carl Pei. Het merk komt binnenkort met haar eerste eigen smartphone. Nu is er de bevestiging vanuit Pei over het design van de Nothing Phone 1 en komen we nog meer te weten.

Nothing Phone 1 met transparante achterkant

De achterzijde van de nog aan te kondigen Nothing Phone 1 zal transparant zijn. Dit betekent dat de achterkant doorzichtig is, en dat is iets dat we niet vaak zien. De bevestiging hiervan wordt gegeven door Carl Pei zelf, in een interview. Pei geeft ook aan dat de smartphone draadloos opgeladen kan worden. Met welke kracht dit zal zijn, is niet gedeeld door de topman van het bedrijf. Pei stond enkele jaren geleden aan het roer van OnePlus maar is enige tijd geleden met een nieuw bedrijf gestart. Onder merknaam Nothing is al de eigen headset uitgebracht; de Nothing Ear 1. Ook dat product had al een transparant ontwerp.

Het frame van de telefoon moet volgens het bedrijf vervaardigd zijn uit gerecycled aluminium. Nothing voorziet het toestel van Android 12, met de eigen Nothing Launcher. Bekend is dat het toestel een Snapdragon-processor krijgt, maar welke is nog niet duidelijk. Mogelijk de nieuwe Snapdragon 7 Gen 1. Volgens een bron zou het toestel op 21 juli aangekondigd moeten worden en zou het voor circa 500 euro uitgebracht worden in Europa. We verwachten in de komende tijd meer informatie.