Nothing Phone 1: fabrikant deelt foto van achterkant

Nothing komt over een kleine maand met haar eerste smartphone; de Nothing Phone 1. De hype blijft doorgaan; nu deelt Nothing een foto van de volledige achterkant van het toestel.

Nothing Phone 1 achterkant

De achterkant van de Nothing Phone 1 werd in de afgelopen dagen al middels een teaser gedeeld, een volledig beeld ontbrak. Tot nu. Nothing houdt blijkbaar gigantisch van het hypen, en deelt nu een foto van de achterkant van het toestel. Hierdoor krijgen we een goed beeld van wat Nothing van plan is. Het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei zal de smartphone voorzien van een transparante behuizing, zoals het dat eerder al deed bij de headset. Hoewel het transparant is, ontbreekt het echter aan zicht op componenten. Dat hadden we stiekem toch anders verwacht.

We zien dat de Nothing Phone 1 verder een dual-camera krijgt, en een spoel die duidt op draadloos laden. Verder zien we aan de achterzijde van de telefoon het logo en de zijkant is vervaardigd uit metaal. Met de metalen randen en de antennestrips doet het toestel een beetje denken aan de iPhone van Apple.

Op 12 juli zal de smartphone van Nothing officieel aangekondigd worden. We twijfelen er niet aan of Nothing zal in de komende tijd nog meer vrijgeven aan informatie.