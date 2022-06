Nothing Phone 1 voor het eerst te zien in teaser

Fabrikant Nothing doet er alles aan om het publiek warm te krijgen voor de aankondiging van haar eerste smartphone. Het merk heeft nu een teaser gedeeld, waarbij we de Nothing Phone een stukje te zien krijgen.

Nothing Phone 1 in teaser

Ben je nog niet moe van het vele nieuws dat Nothing uitstuurt over haar eigen smartphone? Dan kun je vandaag weer een nieuwtje turven op je scorekaart. Het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei, heeft nu een foto gedeeld waarop we een stukjen van het toestel te zien krijgen; de Nothing Phone 1. Het moet de eerste smartphone worden van de fabrikant, dat eerder alleen een transparante set earbuds op de markt bracht. Het transparante design moeten we ook bij de smartphone terug gaan zien, zo werd duidelijk.

De aankondiging van de Nothing Phone 1 staat gepland voor 12 juli. Het toestel zien we onder de poten van de parkieten op de teaser. De cameramodule wordt in de linkerhoek van de achterkant geplaatst. Verder zien we de antennelijnen aan de bovenkant van de telefoon, waarbij het design zo op het oog wat doet denken aan die van de iPhone. De zijkanten zijn vervaardigd uit metaal.

Als de berichten kloppen, krijgt de Nothing Phone 1 een 6,55 inch Full-HD+ OLED-scherm (90Hz). We verwachten verder een Snapdragon 7 Gen 1 chipset, 50MP hoofdcamera en een 4500 mAh accu met 45W snelladen. Volgende maand zullen we alle details te horen krijgen.