Nothing Phone 1 te zien in Zwitserland; duidelijke video

Een nieuwe dag, een nieuw berichtje over de Nothing Phone 1. De smartphone komt nu opnieuw in het nieuws, waarbij we de smartphone terugzien in een video.

Nothing Phone 1

In Zwitserland is de Nothing Phone 1 al getoond. Hoewel de smartphone op 12 juli pas officieel aangekondigd zal worden, was hij dus in Basel al te zien. We schreven gisteren al over de foto van de achterkant, en nu krijgen we hem dus van nog meer kanten te zien.

Dankzij de video krijgen we een beter beeld van de transparantie achterkant. De telefoon lag in een glazen behuizing, dus het was niet mogelijk het toestel ook aan te raken. Helaas blijft de voorkant onbekend. Volgens de leaks gaat het toestel 500 euro kosten. De video is hieronder te bekijken.