Video: Nothing Phone 1 met toffe lichtjes aan de achterkant

Nothing komt volgende maand met haar eerste smartphone, dat nieuws kon je niet gemist hebben. De Nothing Phone 1 zien we nu in een toffe video, waarbij we letterlijk meer van het toestel te zien krijgen.

Nothing Phone 1 in beeld

Een nieuwe video van YouTuber MKBHD heeft de Nothing Phone 1 in de hoofdrol. De nieuwste smartphone is te zien in een hands-on, waarbij we enkele interessante zaken van het toestel te zien krijgen. Marques, de maker van de video laat het toestel van verschillende kanten zien. Daarbij zien we ook de transparante behuizing van het toestel, waarmee iets bijzonders aan de hand is. De smartphonefabrikant heeft namelijk een speelse toevoeging gedaan aan de Nothing Phone 1.

Er zijn verschillende LED-lampjes onder het glas geplaatst. Deze zitten in de draadloze oplaadspoel, rond de camera’s en in verschillende plekken van het toestel. Deze kunnen oplichten bij nieuwe notificaties, maar ook bij andere meldingen en inkomende oproepen. Het branden van de lampjes komt overeen met de ringtone. Nothing spreekt hierbij over de Glyph interface die ook nog verschillende opties biedt. Zo moet er iets van Google Assistent integratie zijn en lijkt het ook mogelijk om de lampjes uit te schakelen, bijvoorbeeld als je in bed ligt.

De vormgeving van de Nothing Phone 1 zelf doet erg denken aan die van de iPhone. Toch brengt de transparante achterkant een verfrissend iets. De hele video van MKBHD kun je hieronder bekijken. Het wordt in ieder geval nog iets als je je telefoon graag beschermt met een hoesje, wil je de lampjes kunnen gebruiken.