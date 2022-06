Nothing Phone 1 duikt op in het zwart

De geruchten en berichten over de Nothing Phone 1 blijven binnenstromen. Waar we tot nu toe enkel de witgekleurde smartphone te zien kregen, is het nu de beurt aan de zwartgekleurde smartphone van fabrikant Nothing.

Nothing Phone 1 in het zwart

Een zwartgekleurde Nothing Phone 1, die zagen we nog niet eerder. Dankzij beelden van de website Winfuture, die vaker informatie vroegtijdig weet te delen, krijgen we die nu wel te zien. Het zijn persfoto’s van het nieuwe toestel. De smartphone gaat al langere tijd rond in het geruchtencircuit. De aankondiging staat voor volgende maand gepland; deze maand hebben verschillende mensen al met het toestel kunnen spelen. Zo zagen we een bekende YouTuber die de toffe verlichting aan de achterkant in beeld bracht.

De zwarte Nothing Phone 1 is qua design natuurlijk gelijk aan de witte. Wel vallen de witte elementen zoals de spoeling voor het draadloos laden, beter op. De achterkant lijkt verder nog steeds geïnspireerd te zijn op die van de iPhone 13 van Apple. Links zien we de volumetoetsen, rechts de aan-uit knop. De Phone 1 is de eerste telefoon van Nothing en zal in het middensegment geplaatst worden.