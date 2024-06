‘Nothing komt met opvallende smartphone: krijgt schroef voor accessoires’

We zien een nieuwe teaser online verschijnen van een nieuwe smartphone van Nothing. Opvallend hieraan is de schroef, die het toestel aan de achterzijde mee lijkt te krijgen. Deze zou verschillende functies aan kunnen bieden.

Nothing smartphone met schroef

Als we afgaan op de nieuwste berichten, dan komt Nothing binnenkort met een nieuwe smartphone op de markt. Een teaser die gedeeld wordt, laat een schroef zien aan de achterzijde van de telefoon. Volgens geruchten gaat het hierbij om een vergrendelsysteem voor accessoires. Dit systeem zou doorgaan onder de naam ‘Nothing Lock’.

Het is niet helemaal duidelijk of Nothing het toestel onder de eigen naam uitbrengt. Het is ook goed mogelijk dat het toestel uitgebracht wordt onder het submerk CMF. Eerder bracht de fabrikant onder dat merk al verschillende accessoires uit.

Het is onduidelijk welke accessoires we precies kunnen verwachten. Wel lijkt het vrijwel uitgesloten dat de telefoon voorziet wordt van de lichtgevende achterkant, genaamd Glyph Interface. De achterkant zou afneembaar zijn. Geruchten spreken over een 6,7 inch 120Hz OLED-scherm, een MediaTek Dimensity 7200 chipset, ondersteuning voor het 5G-netwerk, 6GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB opslagruimte. Naar het schijnt komt de prijs uit rond de 220 euro.

We verwachten binnenkort meer informatie over het nog onbekende toestel.