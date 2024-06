Nothing-submerk CMF brengt nieuwe telefoon, oordopjes en smartwatch uit op 8 juli

Op 8 juli zal Nothing een nieuwe reeks producten aankondigen. Het gaat om een smartphone, een smartwatch en een set earbuds. De producten verschijnen niet onder de eigen merknaam, maar onder het submerk CMF. In een teaser verscheen eerder al een beeld van de smartphone.

CMF met meer producten

Telefoonfabrikant Nothing heeft in de afgelopen tijd al wat smartphones en accessoires aangekondigd. Met het submerk CMF wil het merk nog wat meer doen. De fabrikant komt met de CMF Phone (1), zo meldt het bedrijf. Daarbij kunnen we ook earbuds onder de naam Buds Pro 2, en een smartwatch met de naam Watch Pro 2 verwachten. Eerder verscheen al een teaser van de smartphone, waarbij duidelijk werd dat de telefoon voorzien wordt van een schroef, voor het bevestigen van accessoires, zo is de verwachting.

De aankondiging van het submerk van Nothing staat gepland voor 8 juli. Veel details over de producten zijn nog niet echt bekend. Wel is duidelijk dat de telefoon waarschijnlijk niet de lichtgevende Glyph Interface krijgt, zoals we die kennen van Nothing. De telefoon zou voorzien worden van een MediaTek Dimensity 7200 chipset, 6GB RAM met 128/256GB opslagruimte, een 6,7 inch 120Hz OLED-scherm en dit alles voor een prijs rond de 220 euro.

Alle details krijgen we op 8 juli te horen van het merk. Het is niet bekend of CMF de telefoon ook uitbrengt in Nederland.