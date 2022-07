Nothing Phone 1 prijs duikt op dankzij Amazon

Wat gaat de nieuwe Nothing Phone 1 kosten? Een vraag waarop we ondanks alle geruchten nog vrij lang op hebben moeten wachten. Met dank aan webwinkel Amazon weten we nu de prijs van de eerste smartphone van Nothing.

Prijs van Nothing Phone 1 bekend

De prijs van de nieuwe Nothing Phone 1 is uitgelekt. De Duitse afdeling van Amazon heeft vroegtijdig het toestel alvast online gezet, terwijl de aankondiging pas gepland staat voor 12 juli. Duidelijk is al dat de telefoon uitgebracht zal worden in het middensegment. De prijs die nu is opgedoken, bevestigt dit. De prijs voor de Nothing Phone 1 komt namelijk uit op 469,99 euro. Hiervoor krijg je de versie met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. De 12GB/256GB moet voor 549,99 euro verkocht worden. Bij de tekst staat ook dat het toestel 26 oktober uitgebracht wordt, al zal dit vermoedelijk een willekeurige datum zijn; aangezien alles erop wijst dat dit niet pas in oktober zal zijn.

We schreven gisteren al over de zwartgekleurde Nothing Phone 1. Eerder zagen we enkel beelden van het toestel in de witte kleur. De telefoon krijgt een deels transparante behuizing met toffe verlichting. De Phone 1 van Nothing krijgt een Snapdragon 778G chipset en een dual-camera.

Alle details zullen we op 12 juli te horen krijgen. DroidApp houd je hiervan natuurlijk op de hoogte.