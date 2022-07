Nothing Phone 1 aangekondigd: eerste smartphone met LED-verlichting voor €469

De eerste smartphone van Nothing is een feit. Maak kennis met de Nothing Phone 1, welke uitgebracht wordt in het middensegment. De fabrikant heeft de smartphone voorzien van verschillende toffe functies, zoals de LED-verlichting aan de achterzijde. We praten je bij over de nieuwe Nothing Phone 1.

Nothing Phone 1 officieel

Het is eindelijk officieel; de Nothing Phone 1 is aangekondigd door de fabrikant. Het is het eerste toestel van de fabrikant. De smartphone van het bedrijf kwam in de afgelopen tijd al veel in het nieuws, omdat Nothing de boel graag ophypet. Maar is dit echt een toestel waar iedereen enthousiast van moet worden?

Allereerst is er het ontwerp, dat duidelijk geïnspireerd is op die van de iPhone met een glazen behuizing en een metalen frame. De achterkant is deels transparant maar niet dusdanig dat je alle componenten ziet. Wat je wel ziet is een reeks onderdelen die op kunnen lichten bij bijvoorbeeld een nieuwe melding of inkomende oproep. In totaal gaat het om 900 LED’jes die zich ook aanpassen op de maat van de ringtone. Het is één van de key-features van het toestel.

Qua verdere specificaties is duidelijk dat de Nothing Phone 1 in het middensegment geplaatst wordt. We zien een Snapdragon 778G+ chipset van Qualcomm met tenminste 8GB RAM en 128GB opslagruimte. De grootste capaciteit die je bij de fabrikant krijgt is de combinatie van 12GB/256GB. De 4500 mAh accu kan met 33W wat sneller worden opgeladen, al duurt het volladen nog altijd 70 minuten. Draadloos opladen is mogelijk met 15W, waarmee het laden 120 minuten in beslag neemt. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het beeldscherm, al kan de smartphone ook ontgrendeld worden met gezichtsherkenning.

Op het gebied van fotografie biedt de Nothing Phone 1 een dual-camera. Dit is een 50MP hoofdcamera en 50MP groothoeklens. Deze camera biedt optische en elektronische beeldstabilisatie, samen met wat extra mogelijkheden. De front-camera telt 16 megapixel. Het scherm is een OLED-paneel met Full-HD resolutie en 120Hz adaptieve verversingssnelheid. Het biedt een grootte van 6,55 inch. Er is een IP53 certificering, dus geheel waterdicht is het toestel niet.

Updates

Nothing is gelijk duidelijk met wat je kunt verwachten aan updates. De telefoon komt op de markt met Android 12 en Nothing OS, dat we bijvoorbeeld kennen van de Nothing Launcher. Nothing belooft vier jaar beveiligingsupdates, maar geeft niet aan in welke cyclus deze verschijnen. Er staan drie Android-updates op de planning; dus dat zijn Android 13, 14 en 15.

Beschikbaarheid

Voor de Nothing Phone 1 betaal je 469 euro. Je kunt hem vanaf vandaag direct bestellen bij Amazon in het wit en zwart. Plaats je een pre-order, dan krijg je hem 21 juli geleverd. Eerder werd het gerucht verspreid dat hij alleen via een invite beschikbaar zou komen, dat is dus onjuist.