Gebruikers Nothing Phone 1 melden schermproblemen

Een vlekkeloze start voor de nieuwe Nothing Phone 1 zit er niet in, zo lijkt het. De eerste gebruikers melden problemen met het toestel.

Problemen met Nothing Phone 1

Vorige week kwam fabrikant Nothing met de introductie van haar eerste smartphone; de Nothing Phone 1. Op DroidApp hebben we al de nodige aandacht geschonken aan het toestel. De fabrikant is vol lof over haar eigen toestel, maar de eerste gebruikers zijn dat niet allemaal.

Meerdere bezitters van de Nothing Phone 1 maken melding van problemen met het scherm van het toestel. Bij verschillende gebruikers zijn er dode pixels te zien, die zich zouden concentreren rondom de inkeping van de front-camera. Een andere veelgehoorde klacht is een groene waas die zichtbaar is in het scherm. Het probleem is na een melding bij Nothing niet altijd opgelost. In enkele gevallen werd een nieuw toestel toegestuurd, die hetzelfde probleem had.

Het is niet duidelijk hoeveel toestellen er zijn getroffen door de problemen. Daarnaast is niet bekend of het een software- of hardware-fout betreft. Degenen met een Nothing Phone 1 die problemen opmerken, dienen contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf.