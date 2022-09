Android beveiligingsupdate september 2022: 51 zwakke plekken aangepakt

Google heeft Android beveiligingsupdate september 2022 vrijgegeven. In de komende tijd zullen diverse smartphones, tablets en andere apparaten bijgewerkt worden met de nieuwe security-patch.

Beveiligingsupdate september

Een nieuwe security-patch is vrijgegeven voor Android. Het is de negende beveiligingsupdate die door Google dit jaar is uitgebracht. Iedere maand wordt er door Google een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht, waarbij tal van kwetsbaarheden en zwakke plekken aangepakt worden. Fabrikanten kunnen deze update vervolgens pushen naar hun toestellen.

Met beveiligingsupdate september worden wederom een reeks verbeteringen doorgevoerd. In totaal gaat het om maar liefst 51 kwetsbaarheden die in Android aangepakt worden. Deze patches zijn niet voor alle toestellen. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het type processor en verschillende andere onderdelen in de smartphone, tablet of andere Android-apparaat.

De Samsung Galaxy S22 Ultra

Pixel

Voor de Pixel 4 en nieuwer zijn er nog andere verbeteringen. Deze verbeteringen zijn gedeeld in een changelog, die we hieronder voor je neergezet hebben.

Battery & Charging

Fix for issue occasionally causing increased battery drain from certain launcher background activities

Fix for issue preventing wireless charging mode to activate in certain conditions

Biometrics

Additional improvements for fingerprint recognition and response in certain conditions

Bluetooth

Fix for issue occasionally preventing certain Bluetooth devices or accessories from connecting

User Interface

Fix for issue occasionally causing notifications to appear truncated on the lock screen

Uitrol

Krijg je de nieuwe september-update binnen, dan horen we het graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we deze mee kunnen nemen in de berichtgeving.