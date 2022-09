Android Update Bulletin week 35: deze toestellen kregen updates

Het was weer een week vol updates die uitgerold werden door verschillende fabrikanten. Beveiligingsupdates, software-updates vlogen je om de oren voor de meest uiteenlopende toestellen. De updates van week 35 hebben we op een rijtje gezet in dit Android Update Bulletin.

Android updates in week 35

De ene week is drukker met updates dan de andere week. Dat er ook weken zijn waarin uiteenlopende updates uitgerold werden, bleek deze week wel. Zoals je van DroidApp gewend bent, zetten we iedere week op een rijtje welke smartphones, tablets en andere producten er van een update zijn voorzien. Ons overzicht delen we hieronder met je. Van de week werd in ieder geval duidelijk dat de vorige week uitgerolde update voor de S22-serie een grote camera-update was. Deze update komt ook naar de Galaxy S21-serie.

Benieuwd naar welke toestellen, wanneer de update naar Android 13 krijgen? Bekijk het Android 13 Update Overzicht van ons.

Nokia

OnePlus

OnePlus 10T: update vol stabiliteitsverbeteringen en optimalisaties en later deze week, beveiligingsupdate augustus

Poco

Poco X3 NFC: MIUI 13 met juli-update

Realme

Realme 8: beveiligingsupdate augustus en stabiliteitsverbeteringen

Realme 8 Pro: beveiligingsupdate augustus en stabiliteitsverbeteringen

Samsung

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.