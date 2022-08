Android Update Bulletin week 34: deze toestellen kregen updates

In de afgelopen week zijn weer een hoop toestellen bijgewerkt met een update. Welke smartphones en andere apparaten zijn bijgewerkt met een update, lees je in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 34

De laatste volle week van augustus is door verschillende fabrikanten aangegrepen om een nieuwe update uit te rollen voor bepaalde modellen. Zoals je van ons gewend bent, hebben we ook vandaag weer een mooi overzicht klaarstaan met de smartphones en andere apparaten die in week 34 zijn geüpdatet. Vorige week verscheen ons handige Android 13 update overzicht al, waarbij je kunt zien welke smartphones bijgewerkt zullen worden naar de nieuwe Android-versie.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate augustus

Nokia

Nokia 5.3: beveiligingsupdate juli

Samsung

Xiaomi