Samsung rolt watch faces van Watch 5 uit naar Galaxy Watch 4

Samsung heeft met de Galaxy Watch 5 en 5 Pro uitgebreide smartwatches op de markt gebracht. Dat betekent echter niet dat de voorganger, de Galaxy Watch 4 vergeten wordt. Die smartwatch krijgt nu verschillende wijzerplaten van de 5-serie.

Galaxy Watch 5 wijzerplaten voor ‘de 4’

De Samsung Galaxy Watch 5 smartwatch is van alle gemakken voorzien en een verdere verbetering op de Galaxy Watch 4. De vorig jaar uitgebrachte smartwatch wordt echter niet vergeten door Samsung. Het merk rolt nu verbeteringen uit voor ‘de 4’. Met de nieuwe Watch 4 plug-in update kun je zes nieuwe wijzerplaten downloaden, die we kennen van de Galaxy Watch 5. Daarbij wordt ook de interface van de applicatie zelf verbeterd. De update wordt uitgerold via de Galaxy Store app, of via de Play Store. Ook wordt er in principe een melding getoond wanneer de Galaxy Wearable app geopend wordt.

In het derde kwartaal wordt One UI Watch 4.5 verwacht, waarbij eveneens verbeteringen uitgerold worden naar de smartwatch. Denk aan een verbeterde typ-ervaring met swipe-to-type ondersteuning, kun je snel schakelen tussen verschillende invoermethoden en daarnaast zijn er nog meer verbeteringen.