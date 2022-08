Buienradar Watch app opnieuw uitgebracht voor Wear OS

De speciale app voor de smartwatch van Buienradar was een poos weg, maar is nu weer terug te vinden in de Google Play Store. Met de toepassing voor het horloge zie je direct wanneer het gaat regenen en wat de verdere verwachtingen zijn.

Buienradar app voor smartwatch

Smartwatches met Wear OS, zoals de nieuwe Galaxy Watch 5, kunnen vanaf nu een nieuwe app downloaden uit de Google Play Store; een app van Nederlandse bodem. Buienradar heeft namelijk haar smartwatch-app heruitgebracht voor smartwatches die voorzien zijn van dit platform. Voordat je naar buiten gaat kun je dus op je smartwatch bekijken hoe de neerslagverwachting is.

De Buienradar smartwatch-app brengt meer opties. Niet alleen zie je de neerslagradar; je kunt ook de regengrafiek bekijken met de verwachting van de neerslag voor de komende uren. In het volgende scherm wordt getoond wat de weersverwachting is voor het komende uur. Buienradar belooft dat meer functies gepland staan voor in de komende maanden.