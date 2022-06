Buienradar app krijgt weerkaarten Europa en verbeteringen buitenland

Een handige toevoeging met de vakantie in het vooruitzicht. De nieuwste versie van de Buienradar app brengt Europese weerkaarten, die je kunt raadplegen. Daarnaast brengt de update verbeteringen voor het buitenland.

Buienradar met weerkaarten voor Europa

In navolging van de Nederlandse weerkaarten die ook een beetje de grens over gingen, is er nu een nieuwe toevoeging voor de app. Met de nieuwste versie van de Buienradar app kun je vanaf nu ook de Europese weerkaarten bekijken.

Wanneer je in de Buienradar app kiest voor de ‘lagen’, vind je er in het tabje Europa tussen staan. Hiermee kun je kiezen uit drie verschillende kaarten. Het gaat om de buienradar, de satelliet en de temperatuur. Met de verschillende kaarten kun je maximaal 24 uur vooruit kijken.

Een andere verbetering die met de laatste update is toegevoegd, zijn de verbeteringen voor het buitenland. Buienradar toont voor buitenlandse locaties voortaan altijd een regengrafiek voor de komende 24 uur. De Nederlandse ontwikkelaars beloven verder een aantal kleine aanpassingen voor het opstarten van de toepassing.

Buienradar rolt de update gefaseerd uit via de Google Play Store.