Buienradar app krijgt ‘Weerzine’: dit kun je ermee

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de Buienradar app. De applicatie wordt uitgebreid met de optie ‘Weerzine’. Daarnaast zijn er nog enkele andere verbeteringen merkbaar in de populaire Nederlandse app.

Weerzine in Buienradar app

De Buienradar app is voorzien van een update, welke je nu uit de Google Play Store kunt downloaden. De nieuwe functionaliteit vind je terug in de navigatiebalk onderin. Deze optie heeft de naam Weerzine meegekregen. Maar wat kun je precies met deze nieuwe functie in de app van Buienradar?

Beeld: Buienradar

Weerzine is het online magazine van Buienradar. Hierin vind je nieuws, tips en foto’s van het weer. Omdat Buienradar onderdeel is van RTL Nieuws, is het nieuws in het Weerzine van dat platform voornamelijk afkomstig. Je ziet ook direct het actuele weer in je huidige plaats, met een foto van random ergens in het land. Verder vind je er weerfoto’s, maar het zelf insturen is via die weg niet mogelijk. Verder vind je er weervideo’s en verder (aardig wat) reclame.

Buienradar voegt met de update nog een andere verbetering toe. Vanaf nu kun je pagina’s verversen door deze naar beneden te trekken. Ook zijn enkele designverbeteringen en zijn meerdere bugs aangepakt.

