Buienradar app uitgebreid met veelgevraagde functie: 8-urige radar

In de Google Play Store staat een nieuwe update klaar voor de Buienradar app. De neerslag-app heeft een nieuwe instelling gekregen voor de regenvoorspelling.

Neerslagradar voor komende 8 uur

Met deze herfstachtige zomer zijn weer-apps al helemaal niet uit het dagelijks leven weg te denken. Het is deze zomer niet de vraag óf het gaat regenen, maar wanneer. Een applicatie die daarbij kan helpen is de Buienradar app. Deze app hebben we uiteraard ook meegenomen in ons uitgebreide onderzoek; de weer-app test 2021. In deze test hebben we zes maanden lang onderzoek gedaan naar welke weer-app het meest accuraat is.

De gebruikers van de Buienradar app kunnen vanaf nu gebruik maken van een nieuwe functie. Vanaf nu kun je bij de neerslagradar nog beter vooruit kijken, namelijk + 8 uur. Het was al mogelijk om voor de komende 3 en 24 uur vooruit te kijken. Met de 8-uur regenradar voorspelling krijg je de neerslagverwachting per kwartier te zien. Volgens de makers van de app was dit een veelgevraagde functie.

De update voor de Buienradar app is vanaf nu beschikbaar in de Google Play Store.