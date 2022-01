Buienradar 7.1 app krijgt legenda en weerwaarschuwingen

Een nieuwe update staat klaar voor de app van Buienradar. De applicatie die geïnstalleerd kan worden uit de Google Play Store brengt de app naar versie 7.1 met verschillende verbeteringen.

Buienradar 7.1

De app van Buienradar is een handige applicatie om te zien of er regen aan zit te komen. Met de nieuwe versie van de Buienradar app worden de mogelijkheden verder uitgebreid. Je hebt vanaf nu toegang tot legenda’s en weerwaarschuwingen. Eén van Nederlands bekende en meest gebruikte apps hebben we eerder al uitgebreid getest in onze weer-app test 2021.

Legenda

Eén van de nieuwe functies in Buienradar 7.1 is de weergave van de legenda. Legenda’s moeten meer duidelijkheid geven in de kaart. Het is een veelgevraagde functie die te openen is door op het vraagteken te tikken. Vervolgens krijg je duidelijkere uitleg over de hoeveelheid neerslag die ingetekend is op de kaart.

Weerwaarschuwingen

In Buienradar 7.1 zijn ook de weerwaarschuwingen toegevoegd, een functie die eerder al in de app te vinden waren. De weerwaarschuwingen met code oranje of code rood zijn terug te vinden in het ‘Vandaag-tabblad’. Buienradar belooft verder ook bugfixes die doorgevoerd zijn met deze update.