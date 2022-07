Wear OS 3.0 zonder de Samsung-skin: zo ziet het eruit

Altijd al benieuwd geweest hoe Google eigenlijk Wear OS 3.0 voor de smartwatch in gedachten had? Dankzij fabrikant Montblanc krijgen we een smartwatch te zien, zonder de poespas die Samsung toevoegt aan Wear OS.

Wear OS 3.0 in pure vorm

Het eerste jaar had Samsung exclusief het recht om een smartwatch met Wear OS 3.0 te leveren. Die periode komt nu langzaamaan tot een einde, en dus kunnen andere fabrikanten ook aan de slag met de smartwatch-versie van Android. Fabrikant Montblanc heeft beelden vrijgegeven van haar nieuwe smartwatch die later deze maand zal verschijnen. Het is een Wear OS 3.0 horloge, maar dan zonder een eigen skin. De fabrikant is er trots op, en deelt maar liefst tien video’s waarin de pure vorm van Wear OS 3.0 getoond wordt.

Overigens, voordat je gelijk tot het bestellen over gaat. Het horloge kost 1250 euro, wat aanzienlijk meer is dan bijvoorbeeld een Galaxy Watch 4. Het kan echter zeker zijn dat er ook in de komende tijd nog andere merken met een nieuw Wear OS 3.0 apparaat komen. Voor nu hebben we deze toffe beelden in ieder geval van de Montblanc Summit 3.