De nieuwe interface voor de smartwatch is met de aankondiging van One UI Watch 4.5 officieel. Samsung heeft de nieuwe skin voor over Wear OS officieel aangekondigd, waarbij je kunt profiteren van tal van nieuwe functies en verbeteringen. Die zetten we voor je op een rij.

One UI Watch 4.5 officieel

Samsung heeft officieel One UI Watch 4.5 aangekondigd. Eerder deze maand werden de ins- en outs al door Evan Blass uit de doeken gedaan. Vandaag kunnen we dan officieel kennismaken met de nieuwe skin. Samsung heeft gewerkt aan verschillende verbeteringen voor het platform, zodat het gebruik van de smartwatch nog prettiger is. De nieuwe skin zullen we sowieso terug gaan zien bij de Galaxy Watch 5, waarover we in de afgelopen tijd al veel gehoord hebben. De bevestiging is er nu ook dat One UI Watch 4.5 naar de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic komt. Eerder heeft DroidApp al de uitgebreide Galaxy Watch 4 review gepubliceerd.

Toetsenbord

Met de komst van One UI Watch 4.5 komen we een hoop verbeteringen tegen. Het typen van tekst, bijvoorbeeld voor een zoekopdracht of als reactie op je berichten, gaat na de update gemakkelijker. Het is mogelijk om swipend je tekst te typen, maar uiteraard blijft het ook mogelijk om gebruik te maken van spraakinvoer. Tijdens het typen kun je bijvoorbeeld ook overschakelen naar tekst en andersom, dit alles via een simpele veegbeweging over het scherm.

Dual-sim

One UI Watch 4.5 maakt het ook gemakkelijker om soepeler te bellen dankzij dual-sim ondersteuning. Je ziet direct welke sim er gebruikt wordt en met welke je wilt bellen. De nieuwe versie krijgt ook meer mogelijkheden voor het personaliseren van de wijzerplaat. Je favoriete wijzerplaat kun je in verschillende stijlen aan je favorieten toevoegen; en daarbij heb je ook nog keuze uit verschillende kleuren en functies.

Toegankelijkheidsfuncties

Zoals eerder al uitlekte zijn er in One UI Watch 4.5 verschillende toegankelijkheidsfuncties. Zo is het mogelijk het contrast te versterken om zo teksten beter leesbaar te maken, en kun je ook kiezen voor het verwijderen van animaties, verminderde transparantie en minder vervagings-effecten (blur). Dankzij auditieve ondersteuning kan het geluid van de linker- of rechteroutput van een verbonden Bluetooth headset aangepast worden. One UI Watch 4.5 geeft je ook de mogelijkheid om het scherm van tijdelijke notificaties (zoals bijvoorbeeld bij de helderheid of het volume) langer te laten weergeven. Een andere optie is het aanpassen van de aanraakgevoeligheid van het scherm.

Samsung maakt bekend dat One UI Watch 4.5 vanaf het derde kwartaal 2022 uitgerold zal worden. In de tussentijd zullen meer functies nog toegevoegd worden.