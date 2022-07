Screenshots tonen nieuwe One UI Watch 4.5 interface voor Galaxy Watch 5

Als de geruchten kloppen, krijgen we volgende maand de Samsung Galaxy Watch 5 smartwatch te zien. Deze zal beschikken over het nieuwe One UI Watch 4.5, een nieuwe interface-skin die we nu beter te zien krijgen met dank aan Evleaks.

One UI Watch 4.5

We zien nieuwe beelden van One UI Watch 4.5. De nieuwe skin van de interface voor de smartwatch wordt uit de doeken gedaan door Evan Blass, een leaker die vaker informatie vroegtijdig uit de doeken doet. Samsung’s eigen One UI Watch 4.5 skin wordt over Wear OS 3.5 geplaatst, waarbij de interface verschillende nieuwe wijzerplaten zal brengen. We zien ook het bijgewerkte toetsenbord met de drie methoden voor het invoeren van tekst. Denk aan spraakbediening (dicteren), het toetsenbord zelf en het invoeren van tekst middels handschrift.

De Samsung Galaxy Watch 5 zal ook (beter) overweg kunnen met dual-sim in de verbonden telefoon. Zo kan er bij het invoeren van een nummer gekozen worden via welke simkaart gebeld wordt. One UI Watch 4.5 zal ook verschillende toegankelijkheidsinstellingen bieden. Zoals kleurblindheid, de geluidsbalans en instellingen voor het indrukken en aanraken van het horloge.

Eerder doken al andere details op over de Galaxy Watch 5. Zo zal afscheid genomen worden van de draairing, komen er drie versies en zijn ook de Galaxy Watch 5 prijzen al uitgelekt.