‘Samsung toont 10 augustus nieuwe Galaxy Z Flip 4, Fold 4 en Watch 5’

Drie soorten nieuwe producten kunnen we in augustus verwachten van Samsung. Naar verluidt zou de fabrikant op 10 augustus de Galaxy Watch 5, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 willen presenteren.

Aankondiging van Samsung op 10 augustus

Als we afgaan op nieuwe informatie, afkomstig van leaker Jon Prosser, wil Samsung een nieuwe aankondiging houden op 10 augustus. Tijdens deze aankondiging zullen we naar verluidt drie nieuwe soorten producten gaan zien. Al lange tijd gaan er berichten rond over de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. De twee vouwbare toestellen zullen op die dag aangekondigd worden, volgens de bron.

Samsung zou de Fold 4, waarvan we eerder het nodige te weten kwamen, uitbrengen in de kleuren Phantom Black, Green en Beige. Het kleurenpalet voor de Galaxy Z Flip 4 bestaat uit de kleuren Graphite, Bora Purple, Pink Gold, en Blue. Eerder doken de specificaties van de Flip al op. Samsung zou ook een Galaxy S22 laten zien in de nieuwe kleur lavendel, al is het niet bekend of deze in alle landen beschikbaar komt.

Verder weet de bron te melden dat Samsung de Galaxy Watch 5 gaat aankondigingen. Deze komt in drie groottes beschikbaar; een 40mm, 44mm en 46mm Pro model. Het horloge komt beschikbaar in de kleuren Phantom Black en Silver. Voor de 40mm versie komt een exclusieve kleur Pink Gold beschikbaar, waar de 44mm ook nog in Sapphire Blue-ish beschikbaar komt. Op 26 augustus moeten de nieuw aangekondigde producten beschikbaar zijn voor de verkoop.