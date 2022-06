Samsung over beveiligingsupdate juni: met 25 eigen patches

Verschillende modellen van Samsung zijn in de afgelopen dagen bijgewerkt met de juni-update. Samsung deelt nu de details over de inhoud van de update. Welke eigen patches zijn doorgevoerd?

Samsung: juni-patch

Google heeft deze week de beveiligingsupdate van juni 2022 vrijgegeven. Althans, de details ervan. In totaal ging het bij Google om 41 kwetsbaarheden die met de update worden aangepakt. Dat zijn er aardig wat, en fabrikanten doen er regelmatig wat extra’s bovenop, eigen patches, voor de eigen modellen. Zo ook bij Samsung.

In de afgelopen dagen verscheen voor diverse toestellen al deze nieuwe beveiligingsupdate van juni. Nu komen we te weten welke patches er gebracht worden door Samsung. In totaal gaat het om 25 zwakke plekken die vanuit Samsung aangepakt worden.

Verbeteringen die zijn doorgevoerd, hebben onder andere betrekking op de beveiliging van de verbinding via Bluetooth en middels de QR-code scanner. Er zijn ook beveiligingsverbeteringen doorgevoerd voor het Samsung-account en zien we dat dit ook geldt voor de AR Emoji functie.

Zoals gezegd is voor verschillende Samsung-modellen de update al aangeboden. In de komende dagen en weken zal dit voor nog veel meer toestellen gelden. Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot.

