Samsung Galaxy Z Fold 4: nieuwe specificaties opgedoken

Samsung komt binnenkort met de Samsung Galaxy Z Fold 4, de nieuwe vouwbare smartphone van het bedrijf. De fabrikant is nu in het nieuws gekomen met de nieuwe telefoon, waarvan we de specificaties te weten komen.

Galaxy Z Fold 4 specificaties bekend

De leaker Yogesh Brar heeft een overzicht gedeeld met de specificaties van de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4. Het toestel moet de nieuwe vouwbare smartphone worden van de Zuid-Koreaanse fabrikant, en deze komt van de zomer. Duidelijk is dat we geen enorme verandering hoeven te verwachten in vergelijking met zijn voorganger.

Eerder opgedoken Galaxy Z Fold 4 renders

Het toestel krijgt opengeklapt een scherm van 7,6 inch met QXGA+ resolutie; een 120Hz AMOLED-paneel. Een 120Hz AMOLED-paneel zien we ook op het buitenste beeldscherm; dat bestaat uit een 6,2 inch HD+ scherm. Er is een nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset met 12GB/16GB RAM en 256GB/512GB geheugen. De camera aan de achterkant krijgt drie lenzen; een 50MP hoofdlens, 12MP groothoeklens en een telelens met eveneens 12 megapixel met 3x zoom. De selfie-cam zit onder het beeldscherm en telt 16 megapixel. Aan de buitenkant is er ook nog een 10 megapixel camera. De Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt een 4400 mAh batterij met 25W laden, Android 12 en de One UI skin.

Zoals gezegd wordt de telefoon van de zomer verwacht.