‘Samsung voorziet nieuwe Galaxy Z Fold 4 van ingebouwde S Pen’

De eerste berichten over de Samsung Galaxy Z Fold 4 komen binnen. De smartphone zou volgens de geruchten gaan beschikken over een ingebouwde S Pen.

Galaxy Z Fold 4 met S Pen?

Meer producten zouden door het wegvallen van de Galaxy Note-serie, voorzien worden van de S Pen. Dit werd al duidelijk bij de aankondiging van de Galaxy S22-serie, waarbij de S Pen bij de Galaxy S22 Ultra is terug te vinden. Waarschijnlijk weet de stylus ook zijn weg te vinden naar de vouwbare smartphone.

Volgens het Zuid-Koreaanse medium The Elec, wordt de Galaxy Z Fold 4, net als de Galaxy S22 Ultra, voorzien van een ingebouwde S Pen. Deze kun je dus opbergen in het toestel zelf. Volgens niet nader genoemde bronnen moet de S Pen een belangrijk verkoopargument worden voor de nieuwe foldable. Het design zou gelijk zijn met dat van de huidige Galaxy Z Fold 3, waarbij er een 7,56 inch vouwbaar scherm is. Over de Z Flip 4 wordt gemeld dat deze een intern scherm krijgt van 6,7 inch, en een extern scherm van 1,9 inch. De telefoons zullen later dit jaar aangekondigd worden.