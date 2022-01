Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 krijgen januari-update

Een nieuwe update wordt beschikbaar gesteld voor de twee nieuwe vouwbare smartphones van Samsung. De Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 worden allebei bijgewerkt met de januari-update.

Januari-update voor Fold en Flip

De twee nieuwste vouwbare smartphones van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 zien beveiligingsupdate januari 2022 binnenkomen op hun smartphone. Hierbij worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aangepakt. Verder heeft Samsung ook nog eigen patches toegevoegd.

De update heeft een grootte van circa 250MB en wordt vanaf nu uitgerold voor de twee toestellen. Los van de verbeteringen voor de beveiliging van de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 worden er verder geen andere zaken aangepakt met de update. Je kunt de update nu downloaden voor je smartphone; nog geen notificatie ontvangen? Via het menu met Instellingen > Software-update kun je handmatig controleren of de update beschikbaar is voor je telefoon.