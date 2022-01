Samsung deelt informatie beveiligingsupdate januari 2022: 19 eigen fixes

Samsung heeft voor meerdere modellen al de nieuwste beveiligingsupdate van januari vrijgegeven. De fabrikant geeft nu ook wat meer details over de eigen patches die het heeft toegevoegd.

Samsung over januari-update

Iedere maand deelt Samsung een overzicht met informatie over de beveiligingsupdate. Begin deze week was daar de vrijgave van beveiligingsupdate januari 2022. Hierin zaten tientallen kwetsbaarheden voor het Android-besturingssysteem. Dankzij het nieuwe overzicht dat Samsung online heeft gezet, komen we te weten welke fixes Samsung zelf heeft toegevoegd aan de security-patch van januari. In totaal gaat het om 19 patches bovenop die van Google.

De meeste kwetsbaarheden die nu aangepakt worden, zijn gevonden in One UI 3, al zijn er ook enkele patches voor One UI 4. We zien verder dat Samsung werk heeft gemaakt van patches voor het Knox-systeem, enkele lekken in WiFi en Bluetooth. Ook zijn er enkele andere patches toegevoegd.

Krijg je beveiligingsupdate januari aangeboden, dan horen we het graag van je. We ontvangen graag een screenshot van je, in een mailtje.

