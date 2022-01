Samsung Galaxy S21 FE vanaf nu te bestellen; met gratis cadeau

De langverwachte Samsung Galaxy S21 FE is vanaf nu te bestellen in Nederland. De smartphone werd eerder deze week aangekondigd en de verwachtingen zijn hooggespannen. De telefoon heeft alle functies aan boord die je nodig hebt, zonder dat je direct de hoofdprijs neertelt.

Galaxy S21 FE bestellen

Eerder deze week was daar de aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE; een toestel waarover al een hoop geschreven en gedeeld is. Het toestel ging namelijk maandenlang rond in het geruchtencircuit. Vanaf nu is er de mogelijkheid om het toestel te bestellen, zodat je hem op de dag van release in huis hebt. Dat is namelijk volgende week al, op dinsdag 11 januari kan hij op de deurmat liggen.

De Samsung Galaxy S21 FE is een alternatief voor degenen die wel een high-end smartphone willen, met een goed updatebeleid, maar niet de hoofdprijs willen betalen. De S21 FE is uitgerust met een 6,4 inch AMOLED-scherm met daarin een 32 megapixel camera voor hoge kwaliteit-selfies. Niet alleen voor selfies heb je een degelijke camera tot je beschikking; ook aan de achterzijde vinden we een uitgebreide camera set-up. Dit is een 12 megapixel hoofdlens, een 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens. In onze Galaxy S20 FE review wist de voorganger van dit toestel al mooie foto’s af te leveren.

Verder wordt de smartphone in Nederland geleverd met de high-end Snapdragon 888 processor; aangevuld met 6/8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte. De telefoon heeft een 4500 mAh accu welke met 25W bekabeld en 15W draadloos opgeladen kan worden. Vanuit de doos draait de telefoon op Android 12 met One UI 4, zodat je direct de nieuwste functies uit Android kunt gebruiken. Samsung heeft een erg goed updatebeleid klaarstaan voor de Galaxy S21 FE. Je telefoon krijgt Android 13, 14 en Android 15. Verder ben je tot en met 2025 zeker van maandelijkse beveiligingsupdates en verschijnen ze daarna tot begin 2026 ieder kwartaal.

Pre-order

Wil je de Samsung Galaxy S21 FE bestellen, dan kun je nu een pre-order plaatsen. Tot en met 23 januari krijg je hierbij gratis de Galaxy Buds 2 headset van Samsung. Je kunt voor het bestellen terecht bij;

Op de toestelpagina vind je van de S21 FE alle specificaties, samen met de actuele prijzen en meer wat je nodig hebt.